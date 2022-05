Rosjanie mają problem. Artyleria może uderzyć w ich logistykę pod granicą

- Mamy w rejonie Charkowa wojnę artyleryjską. Ukraińcy zadają Rosjanom dotkliwe straty, szacowane na ok. 70 proc. Ukraińska armia ma w tamtym rejonie większą siłę rażenia. Rosjanie używają głównie armatohaubic D-30, które mają 18,5 km skutecznego ognia. Są one również na wyposażeniu ukraińskiego wojska. Ale ta armia korzysta także z Pancerhaubitze 2000, którą otrzymała z Holandii. Ta haubica ma większy zasięg, do 48 km. A celność do 3 metrów. Ukraińcy mogli przejść do kontrofensywy, bowiem zaangażowali ok. 40 proc. swoich sił na tym odcinku. To są jedne z lepszych jednostek w całej armii ukraińskiej - mówi Wirtualnej Polsce prof. Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej.