Charków drugim Kijowem? "Rosjanie są wypierani pod swoją granicę"

- To, że zepchną Rosjan to im się najprawdopodobniej uda. Ciekawe, czy odważą się przekroczyć granicę i wkroczyć na obcy teren. To teraz kluczowe pytanie: co zrobią dalej? Czy jeśli armia rosyjska wycofa się na swoje terytorium, to Ukraińcy będą dalej ja ostrzeliwać? Rosjanie mogą wówczas potraktować takie działania jako inwazję na swój kraj. A to się wiąże z możliwością przeniesienia konfliktu z rosyjskiej perspektywy na inny poziom. Poszedłby wówczas przekaz, że to Rosja została zaatakowana i musi się bronić. Teraz dla przykrycia porażek, Putin wmawia swojemu społeczeństwu, że Moskwa walczy nie z Ukrainą, ale z Zachodem - ocenia nasz rozmówca.