Wyprzedaże poświąteczne ruszyły. Na co uważać podczas zakupów?

Równie ważna, co rozwaga w trakcie zakupów stacjonarnych jest uwaga i ostrożność w internecie. Okres wyprzedaży to żniwa dla oszustów, którzy podszywając się pod strony bankowe, wyłudzają pieniądze. Należy uważać również na podejrzane serwisy i wyjątkowo wysokie obniżki - niekiedy zdarza się, że sklepy je oferujące powstały na kilka dni przed rozpoczęciem poświątecznych wyprzedaży, a towary przez nie przedstawianie nigdy nie trafiają do klientów.