Wypadku można było uniknąć? Ekspert alarmuje w chorwackiej telewizji

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na autostradzie A4 w kierunku Zagrzebia. Zginęło w nim 12 osób, które podróżowały z Polski do Medjugorie. Chorwackie media zwracają uwagę na to, że do podobnego zdarzenia doszło przed rokiem w okolicach Slavonskiego Brodu. Dlatego zastanawiają się, jak można poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w takich sytuacjach.