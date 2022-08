Dramatyczna relacja polskojęzycznej pielęgniarki. "Byli w takim szoku, że ledwo mówili po polsku"

Do wypadku doszło ok. godz. 5.40 na autostradzie A4 w położonym na północ od stolicy Chorwacji regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja.