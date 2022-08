Rodzina kierowcy autokaru do Medjugorje wstrząśnięta. "Wciąż nie wiem, co z tatą"

Pan Tomasz nie może uwierzyć w informacje które pojawiły się w mediach, że kierowca zasnął za kierownicą. - Jak to możliwe, że przy dwóch kierowcach, którzy się zmieniają, mogłoby dojść do takiej sytuacji. Tata zawsze podkreślał, jak ważne jest dla niego bezpieczeństwo pasażerów. To nie była jego pierwsza taka trasa. On miał wyrobione tysiące kilometrów. Z 50 razy jeździł - czy to do Włoch, czy do Chorwacji. Zawsze przepisowo - zapewnia w rozmowie z Wirtualną Polską syn jednego z kierowców.