Wypadek rządowej kolumny. Jest informacja z prokuratury

Wypadek kolumny rządowej. Wstępne ustalenia

Zaznaczył, że bez opinii biegłych nie należy niczego rozstrzygać. - Wszystko wskazuje na to, że to kierująca tym samochodem zjechała na przeciwległy pas ruchu. Dlaczego tak się stało, będziemy próbowali to wyjaśnić - mówił.