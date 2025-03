Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Akt oskarżenia dla sześciu osób

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom związanym z tragicznym wypadkiem na Trasie Łazienkowskiej, który miał miejsce we wrześniu 2024 r. Jak poinformował rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, oskarżeni to Mikołaj N., Damian J., Maciej O., Adam K., Kacper K. oraz Aleksander G. - wszyscy podejrzani o różne przestępstwa związane z tym zdarzeniem.

W nocy, około godz. 01:30, na ul. Aleja Armii Ludowej doszło do zderzenia Volkswagena Arteona, prowadzonego przez Łukasza Ż., z Fordem Focusem, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. W wyniku wypadku, na miejscu pojawił się Kacper K. w samochodzie Cupra Formentor, z którego wysiedli Damian J. i Mikołaj N. - obaj nie wezwali pomocy, a następnie oddalili się z miejsca zdarzenia.

Na nagraniu z miejsca wypadku widać, jak Maciej O., Mikołaj N. i Damian J. popychają Łukasza Ż., krzycząc, by uciekał. Mikołaj N. zachowywał się agresywnie wobec świadków, używając wulgaryzmów i grożąc im. Damian J. i Mikołaj N. zabraniali również udzielania pomocy poszkodowanej Paulinie K., leżącej na asfalcie.

Sądy zawiniły ws. Łukasza Ż.? "Strzelały kapiszonami"

Po wypadku, Adam K. i Sara S. zostali zabrani przez Kacpra K. do ich mieszkania, gdzie dołączył do nich Łukasz Ż. W tym czasie Kacper K. przekazał samochód Aleksandrowi G., który wrócił do mieszkania Adama K. i Sary S. Łukasz Ż. kontynuował kontaktowanie się z różnymi osobami, planując swoją ucieczkę.