Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. KO wygrała wśród Polonii. Nawet w Korei Północnej

Ponad 300 tys. Polaków w 90 krajach świata brało udział w polskich wyborach parlamentarnych za granicą. Zdecydowane zwycięstwo wśród emigrantów odniosła Koalicja Obywatelska. Wyjątkiem od reguły były USA i Kanada, gdzie tradycyjnie zwyciężył PiS.

W porównaniu z rokiem 2015, Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło swój stan posiadania w niemal każdym regionie i obwodzie kraju. Ale był jeden znaczący wyjątek: zagranica. Podobnie jak w Polsce, poza granicami naszego kraju zagłosowała rekordowa liczba wyborców. Na obczyźnie zagłosowało ponad 300 tys. polskich obywateli - to więcej, niż liczba oddanych głosów w całym Trójmieście.

W przeciwieństwie do kraju, wzrost frekwencji zadziałał jednak na korzyść Koalicji Obywatelskiej. Według danych PKW z 97 proc. komisji, KO zdecydowanie wygrała wśród Polonii, zdobywając 39 proc. głosów. PiS był drugi z 25 proc. Nadzwyczajnie dobry wynik zaliczyła jeszcze Lewica (20 proc.) i Konfederacja (11 proc.). Głosy emigrantów rozłożyły się zupełnie inaczej niż cztery lata temu , kiedy zdecydowanie wygrał PiS (33 proc. wobec 18 proc. PO), a rekordowe wyniki zaliczył Kukiz '15 i KORWiN (15 i 12,5 proc.).

Liberalna europa

Walnie do tego wyniku przyczynili się Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Zagłosowali oni w rekordowych liczbach (wydano prawie 98 tys. kart) i inaczej niż w poprzednich wyborach. W ostatnich latach emigranci na Wyspach znacznie częściej niż Polacy w kraju popierali skrajną prawicę i partie anty-establishmentowe. W 2015 wygrał tam Kukiz '15, a trzeci - tuż za PiS - był KORWiN. W wyborach europejskich drugie miejsce za KE otrzymała Konfederacja. Tym razem większość głosów poszła na partie centrowe. Wygrała KO z 38 proc. głosów, druga była Lewica z 23 proc. poparcia. Dobry wynik zanotowała też Konfederacja z 14 proc.

KO wygrała też w innych dużych skupiskach polskiej emigracji - w Niemczech (42 proc.), Francji (43 proc.), Holandii (37 proc.), Norwegii (32 proc.) czy Irlandii (39 proc.). Ciekawy wynik padł natomiast w Islandii, gdzie Polacy stanowią największą grupę emigrantów. Wygrała Lewica (27 proc.) przed Konfederacją (26 proc.) i KO (25 proc.). Głosowało 2,6 tys. Polaków, czyli prawie co setny mieszkaniec wyspy.

Wynik wyborów parlamentarnych 2019. Polonia amerykańska wciąż za PiS

Wyjątkiem od reguły była Ameryka Północna, gdzie Polonia od lat głosuje na partie prawicowe. Mimo to, w tym roku przewaga PiS nad resztą stawki była mniejsza niż zwykle. W USA PiS wygrał w stosunku 53-28, choć cztery lata temu zdobył aż 71 proc. głosów. W Kanadzie tegoroczny wynik PiS to 55 proc., choć cztery lata temu było to prawie 70 proc.