Wyniki wyborów 2023 w USA. Tak głosowała Polonia w Stanach Zjednoczonych

PKW. Wyniki wyborów. Na nich postawili Polacy w USA

Ile głosów amerykańskiej Polonii uzyskali kandydaci otwierający listy wyborcze poszczególnych ugrupowań? Piotr Gliński, otwierający listę Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 7 231 głosów. To niemal dwukrotnie mniej niż otwierający listę Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Na byłego premiera głos oddało 13 115 wyborców w USA. Trzecia Droga, która uzyskała trzeci wynik wyborczy w Stanach Zjednoczonych "jedynką" na warszawskiej - a co za tym idzie również zagranicznej - liście mianowała Michała Kobosko. Uzyskał on 1 157 głosów.