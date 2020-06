Wyniki wyborów 2020. Roman Giertych na wieczorze wyborczym Szymona Hołowni

To właśnie w sztabie tego ostatniego pojawił się mecenas Roman Giertych . Były wicepremier w pierwszym rządzie PiS jeszcze kilka dni przed wyborami zapowiadał, że odda głos na kandydata, który ma największe szanse na pokonanie Andrzeja Dudę w II turze. - Problemem Rafała Trzaskowskiego jest wiarygodność w centrum, czyli uzyskanie tych głosów w II turze, które nie padną na niego w I turze. W pięciu ostatnich sondażach, największe szanse ma Szymon Hołownia. Jeśli te sondaże na dwa tygodnie przed wyborami się potwierdzą, to będę głosował na niego - oceniał w TOK FM były minister edukacji narodowej.

Szymon Hołownia tuż po ogłoszeniu wyników mówił, że 13,3 procent głosów to dla niego "wymarzony wynik". - 6 miesięcy temu nikt nie wierzył, że mamy w ogóle szansę. To oznacza, że przekonaliśmy 2 mln ludzi do polityki obywatelskiej, która słucha ludzi - oceniał Hołownia. Zapowiedział, że jest gotowy do tworzenia nowego ruchu.