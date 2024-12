Sprzeciw Kościoła wobec zmian w  lekcjach religii

Stanowczy sprzeciw wobec zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w organizacji lekcji religii w szkołach publicznych wyraziło Prezydium Konferencji Episkopatu Polski (KEP). Biskupowie nie zgadzają się na to, by ocena z religii nie była wliczana do średniej oceny ucznia, nie ma też zgody na łączenie klas w większe grupy.