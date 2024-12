Co dzieje się z religią w Polsce? Prof. Matczak ma pewną teorię

- Musimy sobie zadać pytanie, mówię tu o systemie religijnym. Czy ta religia była tak jak kość ogonowa, że ogona już nie potrzebujemy, czy religia była, jak kciuk, który ciągle jest nam potrzebny? Ja bym nie lekceważył religii, nawet jeśli my ją już pogrzebaliśmy. Ciągle mamy w niej całą masę zachowań, które przez wieki kształtowały ludzkie działania - mówił w programie "Didaskalia" prof. Marcin Matczak, prawnik i filozof prawa. Religia w Polsce przechodzi transformację. Młode pokolenie, bardziej krytyczne wobec instytucji i tradycyjnych dogmatów, szuka nowych form duchowości lub odrzuca je całkowicie. Problem ten poruszył w nowym odcinku programu "Didaskalia" dziennikarz WP Patrycjusz Wyżga podczas rozmowy z prof. Matczakiem. Według profesora obecnie kluczowym wyzwaniem dla religii jest odzyskanie zaufania społeczeństwa, które przez wieki kształtowało swoje poglądy i zachowania właśnie na aspektach danej wiary. Rozmówca Patrycjusza Wyżgi twierdzi, że ludzie wciąż będą poszukiwać odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens życia, śmierci czy moralności, co może prowadzić do wzrostu zainteresowania różnymi formami duchowości. Obejrzyj całą rozmowę z programu "Didaskalia" na kanale na YouTube, by dowiedzieć się więcej.