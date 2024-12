Awantura na konferencji Daniela Obajtka. "Skąd ma pan te dane?"

Podczas konferencji prasowej Daniel Obajtek ogłosił, że złoży zawiadomienie do prokuratury dotyczące wstrzymania projektu Olefiny III. W trakcie wydarzenia doszło do ostrej wymiany zdań z dziennikarzem TVN, Łukaszem Frątczakiem. Obajtek zarzucił dziennikarzowi nielegalne pozyskanie danych, co spotkało się z ripostą, że informacje pochodzą z artykułu opublikowanego w marcu.