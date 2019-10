Wyniki wyborów 2019. Tajemnicze rozmowy w Senacie. Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z Lidią Staroń

PiS poniosło w wyborach do Senatu porażkę, straciło większość. PiS nie wyklucza koalicji z PSL, które zdobyło dwa mandaty. Gdyby udało im się je pozyskać, języczkiem u wagi stałaby się niezależna senator Lidia Staroń. Krzysztof Kwiatkowski, który zdobył mandat senatora, startując jako kandydat niezależny, został w czwartek przyłapany na spotkaniu z panią senator.

Wybory do Senatu okazały się porażką PiS. Ugrupowanie straciło tam większość - ma zaledwie 48 senatorów. By ją odzyskać, musiałoby przeciągnąć na swoją stronę minimum 3 senatorów. PiS - jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" - nie wyklucza nawiązania współpracy z PSL w Senacie, który ma dwóch senatorów.

W ten sposób udałoby się jednak doprowadzić jedynie do wyrównania liczby senatorów. Do uzyskania większości potrzebna by była jeszcze jedna osoba.