Wybory parlamentarne 2019. PiS nie wyklucza koalicji z PSL w Senacie

Wyniki wyborów parlamentarnych. Partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż stara się przyciągnąć na swoją stronę dwóch senatorów opozycji, co zagwarantowałoby jej większość w Izbie Wyższej. "Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że na celowniku PiS jest PSL.

Wybory do Senatu okazały się porażką Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego straciła tam większość, ma 48 senatorów. By odzyskać większość i pakiet kontrolny, na swoją stronę PiS będzie musiało "przeciągnąć" co najmniej trzy nazwiska.