Wyniki wyborów 2019. Marek Suski: realizacja zobowiązań "utrudniona"

- Realizacja zobowiązań, które złożyliśmy na pierwsze 100 dni rządów będzie utrudniona ze względu na sytuację w Senacie - przyznał Marek Suski. Szef Gabinetu Politycznego premiera dodał, że "będzie to jednak możliwe do wykonania".



- Mamy szanse zrobić to, co obiecaliśmy i zastanawialiśmy się, w jaki sposób, kiedy. Trochę rzeczywiście to będzie utrudnione, jeśli ta sytuacja w Senacie będzie wyglądać tak jak wygląda, ale to jest możliwe, będziemy się starać, pracować. Będziemy dotrzymywać słowa, bo my nie składaliśmy pustych obietnic, tylko to, co jest realne - dodał Suski.