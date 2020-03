Wymowne zdjęcie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. "Z tęsknotą wyczekuje końca koronawirusa"

Nie więcej niż 50 osób w kościele - to zalecenie spowodowane ryzykiem zakażenia koronawirusem. Biskupi ogłosili dyspensę od uczestnictwa w mszach świętych. Nie jest to łatwy czas dla duchownych.

Koronawirus w Polsce. Alternatywa dla wiernych

Przypomnijmy, że w mediach dostępne są transmisje mszy świętych. Jak podkreślił jednak w rozmowie z WP ks. Bogdan Bartołd , oglądanie powtórek to nie to samo. - Dana msza święta dzieje się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, a my chcemy być jej częścią.

Kiedy Polska nie została jeszcze dotknięta koronawirusem, arcybiskup Gądecki chciał wprowadzenie większej liczby mszy świętych. Dlaczego? By jednocześnie w kościele nie było wielu ludzi . Kiedy sytuacja w kraju pogorszyła się, przeowdniczący KEP wystosował orędzie. Zachęcił wiernych, aby korzystali z dyspensy. I nie uczestniczyli we mszach w kościołach, ale przeżywali je za pośrednictwem mediów.

To już druga niedziela w nietypowych okolicznościach. - Ta dyspensa, która została udzielona, sprawiła, że możemy partycypować we mszy świętej transmitowanej poprzez media. Jednocześnie doświadczamy też z pewnością dyskomfortu, który płynie i z niemożności nieraz kontaktowania się ze swoją rodziną, ze swoimi wnukami, ale także z niemożności pójścia na mszę świętą do kościoła, co było naszym normalnym zwyczajem - mówił po pierwszej abp. Gądecki.