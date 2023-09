Wyjechał z Polski jako wróg. "Drago" Dzieran zaliczył 100 misji w Navy Seals

Thomas "Drago" Dzieran opowiada o przemocy, która często towarzyszyła relacjom międzyludzkim w szkole czy w dzielnicy. - W takim środowisku żyłem - zastrzega, tłumacząc, że nie pochwala tego i dziś ma na to inne spojrzenie. Konieczność samoobrony w wielu sytuacjach spowodowała, że jako nastolatek zainteresował się sztukami walki. Mieszkał w Zielonej Górze, gdzie zapisał się do sekcji bokserskiej. Potem, po przeprowadzce do Łodzi, gdy mamie, która samotnie wychowywała jego i dwójkę rodzeństwa, udało się zamienić mieszkanie, zaczął trenować inne techniki walk i działać w klubie taekwondo.