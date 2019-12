WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze agnieszka pomaska + 3 jacek sasinmarian banaśtłit Natalia Durman 1 godzinę temu "Wyjątkowa hipokryzja". Agnieszka Pomaska odpowiada Jackowi Sasinowi ws. Mariana Banasia Jacek Sasin obarcza opozycję odpowiedzialnością za Mariana Banasia. Co na to Agnieszka Pomaska? - Od stycznia ostrzegaliśmy przed Banasiem,... Rozwiń Zarówno premier Widzew Też premier … Rozwiń Transkrypcja: Zarówno premier Widzew Też premier morawiecki wicepremier Sasin mówią mniej więcej tak to opozycja bierze odpowiedzialność za Że Marian Banaś będzie pełnił funkcję Od stycznia ostrzega liśmy przed Marianem Van Czy od stycznia zgłaszali się zastrzeżenia co do wyboru tj Na funkcje prezesa I nawet wtedy kiedy Były już poważne podejrzenia że Dopuścić się różnego rodzaju nieprawidłowo Że ma ten słynny pokój na godzinę pamiętamy posiedzenie komisji sejmowej Nawet wtedy Nie zadrżała nikomu ręka w sprawie w sprawie Więc teraz w prawo i sprawiedliwość pokaże Wypowiadanie Ale ale skoro platforma wielki Jestem człowiek i składała wnioski mówił Ja to rozumiem że jak Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało Ustawy lub też zapis konstytucji żeby móc Mariana Odwołać się Platforma powiatach zróbmy to dla dobra Ale problem jest za Zapisie w Tylko problem polega Że Prawo i Sprawiedliwość Przegłosował w sejmie na funkcje prezesa NIK osobę która jutro będzie dalej czy platforma Odwołać prezesa niku Sprawa a zmienianie PiS nie podsłuchiwał się w żadne raporty w żadne ostrzeżenia Ze względów politycznych uznał że po prostu musi wsadzić Swojego My w tej sprawie ręki Nie podniesie Jesteśmy gotowi Odwołać Mariana banasia być może są takie narzędzia Ja nie jestem prawnikiem więc pewnie mnie o sąd Ale nie będziemy psuć prawa Bob Rozumiem Wojna nigdy nikomu nie powinna być na rękę i nie jest nam na rękę Ale nie ukrywam Przyglądam się temu Z zaciekawieniem bo podkreślam nagle się okazuje że PiS stał się ofiarą własne Polityki własne i niemądry Nieodpowiedzialnej Bo Dziś Tak naprawdę tą decyzją tym Marianem banasie udowodnię Że nie ma Na myśli na sercu Dobra państwa tylko własne interesy