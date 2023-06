Wydał wyrok na Kamińskiego, teraz komentuje. "Kompromitacja Dudy"

Prawo łaski przed wyrokiem bez skutków procesowych

Od tego orzeczenia SO kasację do Sądu Najwyższego złożyli oskarżyciele posiłkowi, czyli rodzina nieżyjącego szefa Samoobrony Andrzeja Leppera, przeciwko któremu skierowana była prowokacja CBA. We wtorek Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. - Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w polskim porządku prawnym jest wyłączną domeną sądów powszechnych i Sądu Najwyższego - zaznaczył w ustnym uzasadnieniu wyroku SN sędzia Piotr Mirek.