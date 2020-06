Wycofanie wojsk USA z Niemiec. "Polski rząd kusi Amerykanów Fortem Trump"

Niemiecki dziennik zauważa, że miniony weekend nie przyniósł żadnego oficjalnego potwierdzenia doniesień "Wall Street journal” o tym, iż prezydent Donald Trump nakazał wycofanie 9,5 tysięcy amerykańskich żołnierzy spośród blisko 35 tysięcy stacjonujących w Niemczech. "Jeżeli obecność amerykańskich sił rzeczywiście ma zostać ograniczona o jedną czwartą, byłaby to poważna cezura, mimo że dla Niemiec nie wiążą się z tym żadne egzystencjalne obawy” – pisze "FAZ”.

"Gdyby amerykańscy żołnierze zostali na stałe przesunięci na wschodnią flankę NATO, na przykład do Polski, miałoby to znaczące konsekwencje dla Aktu Założycielskiego NATO-Rosja z 1997 roku, który ogranicza trwałe stacjonowanie żołnierzy Sojuszu w dawnych krajach Paktu Warszawskiego” – ocenia niemiecki dziennik.

Wieloletnie zabiegi Polski

Dodaje, że Trump już w czerwcu zeszłego roku zasugerował możliwość przeniesienia żołnierzy USA z Niemiec do Polski i wielokrotnie okazywał niezadowolenie poziomem niemieckich wydatków obronnych. „Nie jest jasne, czy aktualne różnice zdań między Trumpem a kanclerz Angelą Merkel były powodem decyzji. W Waszyngtonie podkreśla się, że decyzja Trumpa nie miała nic wspólnego z odwołaniem przez Merkel udziału w szczycie G-7” – pisze "FAZ”.

Przytacza też wypowiedzi polskiego premiera Mateusza Morawieckiego , który – jak pisze dziennik – postrzega możliwe wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec jako szansę i ma nadzieję, iż część tych wojsk zostanie przesunięta do Polski, by wzmocnić wschodnią flankę NATO.

"Polski rząd od wielu lat stara się o silniejszą amerykańską obecność wojskową w Polsce. Aby zachęcić Donalda Trumpa do spełnienia tego życzenia, Warszawa przedstawiła dwie propozycje, które dotyczą ulubionych tematów amerykańskiego prezydenta. Polski rząd zasugerował 'Fort Trump' jako nazwę dla bazy wojskowej i wyraził gotowość przejęcia wszystkich kosztów stacjonowania. W 2018 roku Warszawa mówiła publicznie o tym, że byłaby gotowa do inwestycji wartości do dwóch miliardów dolarów” – pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung”.