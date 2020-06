Wycofanie wojsk USA z Niemiec. Szef MSZ Heiko Maas: przyjmujemy do wiadomości

Jak napisał w niedzielę portal forsal.pl, Heiko Maas stwierdził, że jeśli żołnierzy USA opuszczą Niemcy, to rząd tego kraju przyjmie to do wiadomości. Odniósł się on też do aktualnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Ocenił, że trwająca kampania prezydencka w tym kraju może doprowadzić do większych podziałów społecznych w USA i może wzmocnić ruchy populistyczne. Wpłynie to na pogorszenie kontaktów dwustronnych oraz może spowodować nasilenie konfliktów międzynarodowych.