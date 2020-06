USA wycofuje amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Część z nich ma trafić do Polski

O sprawie jako pierwszy poinformował amerykański "Wall Street Jorunal", który podał, że prezydent Donald Trump nakazał Pentagonowi wycofać z Niemiec 9,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Tym samym w kraju pozostanie 25 tysięcy wojskowych. Chodzi zarówno o żołnierzy stacjonujących na stałe, oraz tych, którzy sprawują misje rotacyjnie. Operacja ma rozpocząć się już we wrześniu.

Według Reutersa, część kontyngentu zostanie przesunięta do Polski. Inni żołnierze mają wrócić do USA.

Skąd taka decyzja? "Wall Street Journal" wskazuje na to, że ten ruch rozważano już od dłuższego czasu i nie ma związku z ostatnimi wydarzeniami. Jednak niektórzy sugerują, że Donald Trump podjął taką decyzję z związku z nieobecnością kanclerz Niemiec Angeli Merkel w spotkaniu G-7, które Trump zorganizował w Waszyngtonie.

Z kolei prezydencki minister Krzysztof Szczerski zaznaczył, że Polska "nie wiąże obecności wojska amerykańskiego w Polsce z decyzjami dotyczącymi obecności w innych krajach". - Polska jest konsekwentnym zwolennikiem jak najsilniejszej więzi atlantyckiej, której częścią jest obecność US Army w Europie. Oczywiście uznajemy jednocześnie prawo strony amerykańskiej do kształtowania tej obecności stosownie do oceny sytuacji i uwarunkowań politycznych - dodał Szczerski.