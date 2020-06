USA. Manifestacje po śmierci George'a Floyd'a. Olbrzymi napis przed Białym Domem

Jak podaje CNN, za uliczną akcją stoi burmistrz Muriel Bowser. To ona zleciła artystom utworzenie takiego napisu.

- Wszyscy po prostu chcemy być tutaj razem w pokoju, aby pokazać, że w Ameryce możecie spokojnie gromadzić się, możecie wnosić skargi do swojego rządu i możecie domagać się zmian - powiedziała cytowana przez stacje telewizyjną. Kolejne protesty w Waszyngtonie po śmierci Floyd'a mają się odbyć już w najbliższy weekend.

To nie wszystko. Burmistrz Bowser podjęła decyzję, że część 16. Ulicy niedaleko Białego Domu od dziś będzie nosić nazwę Black Lives Matter Plaza.

Do protestów odniósł się Donald Trump. Prezydent USA zasugerował niektórym gubernatorom użycie Gwardii Narodowej "w razie konieczności" - Musimy opanować ulice. Nie możemy dalej tolerować tego, co się dzieje i co się już wydarzyło - powiedział Trump.