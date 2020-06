USA. George Floyd i pogrzeb w Minneapolis. Jego śmierć wstrząsnęła Ameryką

Podczas uroczystości głos zabrał m.in jego młodszy brat. Rodney Floyd powiedział, że George nauczył go "jak być mężczyzną". Zaznaczył, że jego brat zawsze stawał w obronie każdej niesprawiedliwości. Z kolei jego drugi brat - Terrence - powiedział, że jest dumny z protestów, do których doszło po śmierci George'a, ale nie ze zniszczeń, które pojawiły się na ulicach Stanów Zjednoczonych.

- Nie chcemy dwóch systemów sprawiedliwości w Ameryce. Jeden dla czarnoskórych, a drugi dla białych - to z kolei słowa adwokata rodziny Floyd'a. Przed budynkiem, gdzie odbywa się uroczystość, zgromadziły się tłumy.

Za pogrzeb ma zapłacić bokser Floyd Mayweather . Leonard Ellerbe, dyrektor grupy Mayweather Promotions potwierdził zaangażowanie boksera. "Prawdopodobnie wścieknie się na mnie za to, że to powiedziałem, ale tak, płaci za pogrzeb” - powiedział Ellerbe. Rodzina zmarłego zgodziła się na tę pomoc.

George Floyd zmarł w ubiegły poniedziałek po interwencji policji. Jeden z funkcjonariuszy przydusił 46-latka kolanem do ziemi tak, że nie mógł oddychać. Policjanci, którzy brali udział w tym zdarzeniu zostali zatrzymani. Funkcjonariusz, który przydusił Floyd'a, został oskarżony o morderstwo.

- To, co stało się przez ostatnie tygodnie zmieniło życie nas wszystkich. Te zamieszki, choć straszne i tragiczne w skutkach, to wielka szansa dla nas - zaznaczył polityk.