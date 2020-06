Śmierć George'a Floyda. Podano datę pogrzebu. Zapłaci znany bokser

Za pogrzeb ma zapłacić bokser Floyd Mayweather. Leonard Ellerbe, dyrektor grupy Mayweather Promotions potwierdził zaangażowanie boksera. "Prawdopodobnie wścieknie się na mnie za to, że to powiedziałem, ale tak, płaci za pogrzeb” - powiedział Ellerbe. Rodzina zmarłego zgodziła się na tę pomoc.

W USA wrze. Śmierć George’a Floyda

Zamieszki i protesty rozpoczęły się w Minneapolis po śmierci 46-letniego czarnoskórego George’a Floyda. Podczas zatrzymania mężczyzna wdał się w dyskusję z policjantami, a jeden z nich przydusił go kolanem do ziemi. Mimo że 46-latek mówił, że nie może oddychać, funkcjonariusz nie zwolnił uścisku. Gdy na miejsce przyjechała karetka, stwierdzono, że zatrzymany nie żyje. Amerykanie wyszli na ulice, żądając sprawiedliwości, twierdząc, że to zabójstwo na tle rasowym.