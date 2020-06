USA. Znana przyczyna śmierci George'a Floyda. Rodzina otrzymała wyniki sekcji zwłok

Niezależną autopsję zleciła rodzina zmarłego George'a Floyda. Według uzyskanych wyników sekcji, bezpośrednią przyczyną jego śmierci było uduszenie, wywołane naciskiem na szyję i plecy przez trzymającego go policjanta - ogłosił na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej prawnik rodziny Floyda Ben Crump.

USA. Śmierć George'a Floyda wywołała falę protestów

Kolejnym miastem zastanawiającym się nad ogłoszeniem godziny policyjnej jest także Nowy Jork. W poniedziałek aresztowana za udział w nielegalnym zgromadzeniu została córka burmistrza Billa de Blasio. 25-letnią Chiarę zatrzymano podczas protestu na Manhattanie w sobotę wieczorem. Powodem aresztowania było to, że kobieta blokowała ruch oraz odmówiła rozejścia się.

USA. Zamieszki po śmierci George'a Floyda nie ustają

Do zamieszek dochodzi m.in. w Minneapolis w stanie Minnesota, gdzie tydzień temu doszło do brutalnej interwencji policjanta, na skutek której zginął 46-letni Afroamerykanin. W niedziele omal nie doszło do tragedii, kiedy w czasie protestu trwającego na zamkniętej autostradzie w stronę tłumu nagle ruszyła cysterna. Zgromadzone osoby zauważyły pędzące auto i rozbiegły się na boki. Nikomu nic się nie stało.