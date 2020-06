Wybory prezydenckie w USA. Donald Trump traci poparcie

Jeszcze do niedawna Donald Trump był faworytem wyborów prezydenckich w USA. Dotychczasowy prezydent o reelekcję musi jednak walczyć w niesprzyjających dla niego okolicznościach. Mowa o epidemii koronawirusa, która najbardziej na świecie dotknęła właśnie Stany Zjednoczone. Do tego dochodzi również sprawa zamieszek po śmierci George'a Floyda.

Jak zauważył CNN, Trump traci poparcie w kilku stanach. W Arizonie, Ohio czy Wisconsin to jego kontrkandydat Joe Biden cieszy się większym poparciem. Minimalna różnica na korzyść Trumpa jest za to w Teksasie. W stanach tych to jednak Republikanie wygrywali częściej niż Demokraci. Jak wskazują badania, tendencja ta może się odwrócić Dodajmy, że Trump jest kandydatem Republikanów.