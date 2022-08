Wyciekły skargi Rosjan na żołnierzy Putina. "Takiego bestialstwa nie widzieli"

"Jeszcze takiego bestialstwa nie widzieli"

Autor jednej ze skarg pisze, że jego rodzice mieszkają we wsi Lubiwka w obwodzie donieckim i dochodzi tam do "bestialstw i szabru" ze strony rosyjskich żołnierzy. W skardze napisano, że rosyjski czołg staranował ogrodzenie domu oraz bramę do garażu, która upadła na samochody.