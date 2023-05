"Wychodzimy na ostatnią prostą". Długo wyczekiwane słowa z Ukrainy

W połowie kwietnia szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow przekazał, że decyzja o rozpoczęciu kontrofensywy podjęta zostanie w ostatniej chwili. - Jeśli ktoś myśli, że mamy tylko jedną opcję, to nie jest to prawda. Nawet trzy opcje to mało - przekazał ukraiński polityk.