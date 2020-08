Wybuch w Bejrucie. Polski duchowny: miasto jest w szoku

Wybuch w Bejrucie spowodował poważne zniszczenia w promieniu kilka kilometrów od portu. - Jest on zniszczony doszczętnie, a sąsiednie dzielnice są uszkodzone w ogromnym stopniu - powiedział polski duchowny Przemysław Marek Szewczyk w rozmowie z TVN24. Jak przyznał, skala zniszczeń jest ogromna, a szpitale w Bejrucie nie były w stanie przyjąć rannych.

- Akurat umówiłem się na kawę w centrum miasta, zelżały właśnie obostrzenia związane z koronawirusem. Gdy wysiadałem z taksówki, poczułem w uszach potężny wybuch. Ludzie wokół po chwili zaczęli mówić o wybuchu w porcie. To było 6-7 kilometrów dalej, odczuli go też ludzie w jeszcze bardziej odległych dzielnicach - powiedział ksiądz.

Jak relacjonował Szewczyk, setki osób szukają swoich bliskich, wymieniając się ich zdjęciami w sieci. - Po wojnie domowej, która zakończyła na przełomie wieków, miasto kwitło. W tej sytuacji wybuch w porcie jest ciosem w kraj , który zmaga się z poważnymi problemami - powiedział duchowny. Jak podkreślił, miasto jest w szoku po eksplozji, a on sam zamierza pomóc znajomym franciszkanom w odgruzowaniu kościoła.

Prezydent Libanu Michel Aoun przyznał, że do tragedii doprowadziło 2750 ton azotanu amonu (używanego m.in. do produkcji bomb czy nawozów). Przywódca zwołał na wtorek nadzwyczajne posiedzenie rządu i zaapelował do krajów zaprzyjaźnionych z Libanem o pomoc w walce ze skutkami eksplozji.