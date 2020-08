Bejrut. Potężny wybuch w centrum miasta. Prof. Katarzyna Górak-Sosnowska: Liban został zapomniany

Bejrut. Potężny wybuch w centrum miasta. "Atak sprowokowałby gniew społeczeństwa libańskiego"

- Myślę, że taki solidny wybuch w centrum Bejrutu na kilka dni przed ogłoszeniem jakiegokolwiek wyroku (w piątek Trybunał ONZ ma wydać wyrok w procesie zaocznym wobec czterech podejrzanych o morderstwo byłego premiera przy użyciu samochodu-pułapki - przyp. red.) nie miałby sensu. To bardzo duża skala zniszczeń, będzie też pewnie wiele ofiar. Ktokolwiek dokonałby tego celowo, to sprowokowałby gniew społeczeństwa libańskiego i tak potwornie już zmęczonego sytuacją ekonomiczną i epidemiczną - dodaje, pytana o możliwość dokonania ataku terrorystycznego.

Według badaczki okoliczne mocarstwa regionalne będą miały teraz pole do rywalizacji, kto bardziej i efektywniej pomoże Libanowi - o ile będą chciały się w nią zaangażować. - W Libanie jest bowiem i sporo sunnitów i szyitów - pomoc mogłaby zatem przyjść zarówno z państw Zatoki Perskiej jak i z Iranu. I oby przyszła, bo bez pomocy państwo może sobie nie poradzić - dodaje Górak-Sosnkowska.

Wybuch w Bejrucie. Bilans ofiar rośnie

Przypomnijmy, że we wtorek po południu doszło do potężnego wybuchu w centrum Bejrutu. Co najmniej 50 osób zginęło, a ponad 2700 jest rannych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że lekko ranne zostały żona i córka premiera Libanu. Lokalni dziennikarze informują o kompletnym chaosie, akcji ratunkowej i martwych na ulicach.