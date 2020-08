Wybuch w Bejrucie. Andrzej Duda reaguje

Andrzej Duda zabrał głos ws. tragedii w Bejrucie. W stolicy Libanu we wtorek doszło do pożaru w porcie, gdzie eksplodowały tysiące ton materiałów łatwopalnych. Zginęło co najmniej 100 osób, a 4 tysiące zostało rannych. Libijskie władze podały przyczynę tragedii.

Andrzej Duda zabrał głos ws. tragedii w Bejrucie. We wtorek wieczorem doszło tam do potężnej eksplozji (PAP)