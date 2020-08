Wybuch w Bejrucie. Libańskie media o przyczynie eksplozji

Wybuch w Bejrucie miał zostać spowodowany przez robotników, którzy prowadzili prace spawalnicze w magazynie, gdzie miał być przechowywany azotan amonu. Wszystko po to, aby zapobiec kradzieży - donoszą tamtejsze media. Władze wciąż oficjalnie jednak nie podały, co spowodowało pożar, który doprowadził do eksplozji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybuch w Bejrucie. Azotan amonu składowany bez zabezpieczeń (PAP/EPA, Fot: PAP/EPA/NABIL MOUNZER, NABIL MOUNZER)