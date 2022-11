Wybuch kilku min naraz. Potężna eksplozja w obwodzie chersońskim

Kiedy Rosjanie opuszczają swoje pozycje, zazwyczaj minują spory kawałek terenu, by zwolnić ofensywę armii Kijowa. Stąd też Ukraińcy pokazali nagranie z rozminowania pola w obwodzie chersońskim przy użyciu własnej wyrzutni rakiet UR-77 Meteorit MICLIC. Jak widać na nagraniu, pocisk jest wystrzeliwany na specjalnej linie, dzięki czemu nie eksploduje od razu przy kontakcie z ziemią. Dopiero gdy cofa się czołg T-64 wyposażony w wał przeciwminowy, wystrzelona rakieta natrafia na kilka rosyjskich min. Wtedy dochodzi do potężnej eksplozji, której towarzyszą kłęby czarnego dymu. Spora część wojsk Kremla przebywa teraz w okolicach Chersonia. To kluczowe miasto dla Rosjan, które wspierane jest przez siły z okupowanego Krymu. W przypadku odbicia Cherosnia przez Ukraińców, żołnierze Putina automatycznie zostaliby odcięci od dostaw amunicji, paliwa i żywności, a przy okazji Kijów mógłby odbić kluczowe porty na Morzu Czarnym, zadając bolesne ciosy rosyjskim oddziałom zlokalizowanym na Półwyspie Krymskim.