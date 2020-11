Wybory w USA. Biden wygrał, ale prawnicy Trumpa sprawdzą każdy głos

Głosy liczone są jeszcze w czterech stanach. Mowa o Arizonie, Georgii, Karolinie Północnej i Alasce. Niezależnie od tego kto ostatecznie w nich wygra (choć to też można już przewidzieć) następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Joe Biden. Otrzyma on co najmniej 279 głosów elektorskich.