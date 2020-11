Wybory w USA. Prezydent Andrzej Duda ratyfikuje umowę ws. współpracy obronnej

Wybory w USA. Prezydent Andrzej Duda ratyfikuje polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej.

Umowa zostanie ratyfikowana w poniedziałek o godz. 15 - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

- Ratyfikacja przez prezydenta Dudę to ostatni etap przyjmowania tej umowy. W praktyce będzie to oznaczało wejście w życie jej zapisów - dodaje w oświadczeniu dla PAP szef BBN Paweł Soloch.

- Ta umowa jest bardziej zaawansowanym dokumentem, bo obecnie na naszym terenie jest więcej żołnierzy amerykańskich. Ona odzwierciedla tę ewolucję in plus, która dokonała się w relacjach polsko-amerykańskich - ocenia Soloch. Umowa odzwierciedla porozumienia zawarte - w czerwcu i we wrześniu 2019 r. - przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa. - Dokument jest popierany przez główne siły zarówno w Polsce, jak i w USA. Czekamy teraz na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale ta umowa będzie realizowana niezależnie od tego, kto będzie lokatorem Białego Domu - wyjaśnia szef BBN.

- Zakładamy, że dzięki tej umowie dojdzie do intensyfikacji ćwiczeń wojskowych, a także zwieszenia liczebności sił USA o co najmniej tysiąc żołnierzy - dodaje Soloch. Zgodnie z umową europejskie Wysunięte Dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA zostanie ulokowane w Poznaniu. Oficjalne otwarcie europejskiego Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA będzie miało miejsce w listopadzie.

- To jest związane z pojawieniem się w Polsce ponad 200 żołnierzy, którzy będą w tym dowództwie pracować. Przede wszystkim oznacza to jednak, że Amerykanie we współpracy z naszymi siłami zbrojnymi będą budowali zdolność do przerzucenia - w razie potrzeby - i kierowanie operacją wojskową na poziomie korpusu, czyli kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy - mówi szef BBN.

Wybory w USA. Andrzej Duda zwrócił się do Joe Bidena

Gratulacje dla nowego prezydenta USA Joe Bidena spływają z całego świata. Nowemu przywódcy Stanów Zjednoczonych gratulacje złożył również prezydent Polski.

"Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką" - czytamy we wpisie Andrzeja Dudy. Jak zaznaczył prezydent, "w oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać relacje ze Stanami Zjednoczonymi, by budować 'nawet jeszcze mocniejszy sojusz' pomiędzy krajami".

- Wszystkie cztery filary, które przez ostatnie cztery lata pan prezydent Andrzej Duda zbudował w relacjach polsko-amerykańskich, cieszą się poparciem obu amerykańskich partii politycznych. To jest nasze wielkie osiągnięcie - mówił przed ogłoszeniem wyników wyborów za oceanem szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Chodzi o: obecność wojsk amerykańskich w Polsce, współpracę w ramach Trójmorza, współpracę energetyczną oraz zniesienie wiz dla Polaków. - Te cztery filary są ponadpartyjne, jeśli chodzi o scenę amerykańską - dodał.