Wybory USA. Joe Biden prezydentem-elektem. Andrzej Duda gratuluje

Amerykańskie media ogłaszają, że Joe Biden został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych . CNN szacuje, że kandydat Demokratów zdobył 273 głosy elektorskie. Do zwycięstwa potrzebnych było co najmniej 270 takich głosów.

Aktualizacja: około godziny 20:30 czasu polskiego CNN podało, że według szacunków Joe Biden zdobył również Nevadę, co daje mu 6 głosów elektorskich. Tym samym kandydat Demokratów ma łącznie 279 głosów.

Wybory USA. Andrzej Duda zwrócił się do Joe Bidena

Głos zabrał prezydent Polski Andrzej Duda. "Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką" - czytamy we wpisie. Duda zaznaczył, że w oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać relacje ze Stanami Zjednoczonymi, by budować "nawet jeszcze mocniejszy sojusz" pomiędzy krajami.