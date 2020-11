Wybory USA. Amerykańskie media: Joe Biden prezydentem-elektem

Jako pierwsze swoje przewidywania przedstawiła stacja telewizyjna CNN. Według dziennikarzy kandydat Demokratów zdobył 273 głosy elektorskie. Do zwycięstwa potrzebnych było co najmniej 270 takich głosów.

Podobne szacunki przedstawia m.in. agencje Associated Press, Reuters oraz stacje MSNBC, NBC, Fox News.

W większości tych stanów rosło poparcie dla Joe Bidena, jednak w pewnym momencie jego przewaga była większa, niż liczba głosów pozostałych do policzenia.

Wszystko wskazuje na to, że kluczowe okazały się głosy w Pensylwanii, gdzie do zdobycia było aż 20 głosów elektorskich. To właśnie ten stan przesądził o wygranej Joe Bidena.