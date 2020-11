Wybory w USA. Coraz większe napięcie. Emocjonalne wystąpienie Joego Bidena

Biden podkreślił, że celem polityki USA "nie jest nieustanna wojna" . - Wynik to nie tylko liczby. To prawdziwi wyborcy. Widzieliśmy rekordową frekwencję. To daje nam niezwykły mandat, by zająć się koronawirusem, gospodarką, systemowym rasizmem i klimatem - stwierdził demokrata.

Wybory w USA. Nerwowo w sztabie Donalda Trumpa. "Postępowanie sądowe się rozpoczyna"

W piątek sędzia Sądu Najwyższego USA nakazał, by karty do głosowania dostarczone pocztą po 3 listopada do tego stanu były liczone oddzielnie od innych kart do głosowania. Oznacza to, że przychylił się częściowo do wniosku Trumpa. Obóz prezydenta chciał również wstrzymania liczenia odseparowanych w ten sposób kart do głosowania.