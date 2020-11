Wybory w USA. Donald Trump "może zostać wyprowadzony z Białego Domu"

Zarówno kampania wyborcza jak i wybory prezydenckie w USA przebiegają w bardzo nerwowej atmosferze. Nadal nie znamy ostatecznego rezultatu, a liczenie głosów w kluczowych stanach trwa nadal. Joe Biden umacnia swoją przewagę nad Donaldem Trumpem w Pensylwanii , która jest kluczowa w tegorocznych wyborach. Wygrany w tym stanie zgarnia 20 głosów elektorskich - jeśli były wiceprezydent tego dokona, zostanie 46. prezydentem USA. Dla Donalda Trumpa to kwestia przetrwania w stawce.

Mimo to Republikanin od kilkudziesięciu godzin dowodzi, że aktualne liczenie głosów jest nielegalne, a wybory mogą być sfałszowane. - Jeśli wliczać nielegalne [głosy - red.], to Demokraci mogą próbować ukraść nam wybory - mówił na konferencji prasowej Donald Trump. W przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia, że 45. prezydent USA nie będzie chciał uznać finalnego rezultatu. Zareagował na to sztab Demokraty.