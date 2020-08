Donald Trump rozpoczyna kampanię. Będzie brutalna

Konwencja wyborcza Republikanów odbywa się tydzień po tej, którą zorganizowała Partia Demokratyczna. W obu wypadkach wydarzenia rozpoczynają kampanię wyborczą. Nominacje dla kandydatów na prezydentów, to w tym wypadku formalność. Aktualny prezydent otrzymuje ją poniekąd z urzędu. Jego rywal – Joe Biden – musiał wcześniej pokonać w prawyborach cały peleton rywali, na czele z socjalistą Berniem Sandersem.

I choć ostatecznie rywal Trumpa w wyścigu o fotel prezydencki reprezentuje bardziej centrowe skrzydło Partii Demokratycznej , to komentarze Donalda Trumpa podczas konwencji swoich przeciwników zdawały się sugerować coś zupełnie innego.

Trump głośno mówi o tym, że Joe Biden występuje w charakterze konia trojańskiego dla socjalistycznej rewolucji i wyśmiewał wiek swojego konkurenta, sugerując, że ten jest tak stary, że „nawet nie wie, gdzie teraz jest”. To wszystko pomimo tego, że Biden jest tylko trzy lata starszy od Trumpa.

Donald Trump. Nominacja na wirtualnej konferencji

Słysząc takie komentarze prezydenta USA można było się spodziewać, że konwencja republikanów będzie okazją do jeszcze żwawszych ataków na politycznych rywali. I faktycznie, choć ostatecznie – z powodu epidemii koronawirusa – wydarzenie odbywa się w dużej mierze online, to Trump nie szczędzi okazji do zadania ciosu przeciwnikom.