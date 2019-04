Wybory w Izraelu: Polska dostarczyła jedynie "aferę dnia"

Izraelczycy wybierają we wtorek Kneset, czyli parlament, który powoła premiera. Może nim nadal być Beniamin Netanjahu lub jego główny rywal Benny Gantz. – Który z nich jest lepszy dla Polski? – często pytają internauci, pamiętając kryzysy regularnie wstrząsające relacjami z Izraelem. Odpowiedź nie jest przyjemna.

Niezależnie od tego, kto zostanie premierem Izraela, nie wpłynie to na relacje z Warszawą. Z punktu widzenia państwa żydowskiego Polska ma do odegrania jedną z dwóch ról. Możemy być wpływowym partnerem należącym do ważnych organizacji międzynarodowych, takich jak UE czy NATO, bądź "chłopcem do bicia" obciążanym odpowiedzialnością za rozmaite winy z przeszłości – słusznie lub nie, co w takim wypadku nie ma większego znaczenia.