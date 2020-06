Wybory prezydenckie. Jarosław Kaczyński zirytowany Elżbietą Witek

Jak ustaliła WP, w ubiegłym tygodniu notowania marszałek Sejmu Elżbiety Witek w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości spadły niemal do zera. A prezes Jarosław Kaczyński nie ukrywał irytacji postawą drugiej osoby w państwie. Wszystko przez pomysły opozycji, która chciała przesunięcia wyborów po 6 sierpnia, a Witek w żaden sposób im się nie przeciwstawiała.



Początek ubiegłego tygodnia. W biurze PiS przy ul. Nowogrodzkiej pojawia się marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Osobiście wezwał ją prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jest zirytowany pojawiającymi się informacjami odnośnie planów części opozycji, która nie wyklucza przełożenia wyborów na późniejszy niż 28 czerwca termin.

Wybory prezydenckie. Pomysł opozycji

Przypomnijmy, pomysł, z którego się ostatecznie wycofano, zakładał przeforsowanie opozycyjnej poprawki o przełożenie wyborów po 6 sierpnia, a następnie przekazanie obowiązków prezydenta Rzeczpospolitej marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Krokiem ku temu było zgłoszenie przez wicemarszałków Senatu: Gabrielę Morawską-Stanecką (Lewica) oraz Michała Kamińskiego (PSL) senackiej poprawki o przełożenie wyborów.

Kaczyński był zirytowany również tym, że ustawa ws. wyborów prezydenckich leżała na biurku marszałka Tomasz Grodzkiego, a ten zwlekał z podaniem daty posiedzenia Senatu, na którym miałoby odbyć się głosowanie nad jej przyjęciem bądź odrzuceniem.

- Marszałek Sejmu dała się zdominować przez Grodzkiego. Prezes Kaczyński był wściekły. Wybory 10 maja się nie odbyły. Gdyby głosowanie było, prezydent Andrzej Duda miałby zapewnioną drugą kadencję. A teraz zaczęto dyskutować o tym, że wybory w ogóle miałyby się odbyć po 6 sierpnia i głowę państwa mógłby zastąpić marszałek Senatu – mówi nam osoba z otoczenia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

Nieoficjalnie, Elżbieta Witek usłyszała na Nowogrodzkiej kilka cierpkich słów ze strony prezesa Kaczyńskiego. M.in. że sobie nie radzi i nie reaguje na to co robi Senat. – Rozmowa trwała kilkanaście minut. I nie należała do najmilszych. Witek wyszła z biura mocno zdenerwowana i kazała zwołać w Sejmie konferencję prasową.

Nerwowa atmosfera udzieliła jej się na konferencji. Atakowała marszałka Senatu, opozycję i podniesionym głosem odpowiadała na pytania dziennikarzy.

Wybory prezydenckie. Irytacja Jarosława Kaczyńskiego

- Jestem zaniepokojona tym co się dzieje w Senacie, jak postępuje marszałek Tomasz Grodzki; otrzymałam od niego zapewnienie, że nie będzie trzymał ustawy ws. wyborów prezydenckich przez 30 dni - mówiła na briefingu Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Według niej, takie działanie jest "bardzo niepoważne i szkodliwe dla państwa". Witek podkreśliła, że chce zaapelować do "rozsądku i poczucia odpowiedzialności senatorów", aby nie przedłużać prac nad ustawą.

- Apeluję do marszałka Senatu, by przywołał do porządku senatorów. Można w Senacie przyjąć ustawę ws. wyborów prezydenckich jeszcze w tym tygodniu; proszę nie opóźniać prac nad nią - mówiła.

Efekt? Żaden... Tego samego dnia marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że zwołanie posiedzenia Senatu zaplanował dopiero na początek przyszłego tygodnia. - Chcemy, aby bardzo intensywne tempo prac senackich było zachowane, planuję zwołać posiedzenie na poniedziałek, wtorek i środę. Będziemy w stanie przekazać ten akt ustawodawczy do Sejmu na początku przyszłego tygodnia - mówił Grodzki.

Po tym wystąpieniu irytacja na Nowogrodzkiej sięgnęła zenitu. Następnego dnia sprawy w swoje ręce wziął osobiście prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polityk razem z liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro oraz szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem wydali wspólne oświadczenie ws. wyborów prezydenckich.

- Jedyny możliwy termin to 28 czerwca. Nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnych zmian. Ci, którzy to proponują sieją zamęt i za nic mają konstytucję. Niektórzy czytają konstytucję w ten sposób, że gdyby przyjąć tę metodę, to można uznać, że któryś z tych interpretatorów jest na przykład królem Polski - mówił dosadnie lider Prawa i Sprawiedliwości. Wyręczył tym samym Elżbietę Witek, która wizytę na Nowogrodzkiej zapamięta na bardzo długo.

Dość symbolicznej postawy Elżbiety Witek nie dało się nie zauważyć. Jak w ubiegłym tygodniu pisał w felietonie dla WP Marek Kacprzak,Witek wcale nie ma na celu poniesienia statusu urzędu marszałkowskiego, tylko zwyczajnie mówi w imieniu PiS. "Marszałek Sejmu, która jest drugą osobą w państwie, dla podnoszenia szacunku urzędu powinna wręcz manifestować swoją samodzielność i własną niezależność polityczną, a nie wcielać się w rolę rzecznika partii. Pomylenie ról często ma wyraz chociażby w konferencjach prasowych przed rozpoczęciem obrad Sejmu, które przybierają raczej postać ataku na opozycję i przedstawiania linii programowej PiS, niż omawianie tego, co będzie się działo podczas posiedzenia" - pisał Marek Kacprzak.