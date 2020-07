Wybory prezydenckie. Andrzej Duda nie zaprosił Krzysztofa Bosaka. Koniec miłości PiS do Konfederacji

Jeden ze współpracowników prezydenta nie potrafił podać szczegółów, czy propozycja spotkania nadal jest aktualna. Politycy Konfederacji wątpią, by taka Koalicja Polskich Spraw teraz powstała. Ma to wynikać z faktu, że Andrzej Duda wygrał wybory. Tym samym dwutygodniowy okres sympatii PiS do Konfederacji minął bezpowrotnie.

Wyniki wyborów. Koniec zalotów PiS do Konfederacji

Według liderów Konfederacji zakończył się " miesiąc miodowy ", kiedy to sztaby obu kandydatów zabiegały o głosy sympatyków tego ugrupowania W II turze wyborów rozłożyły się one niemal po równo: 51,5 proc. dla Andrzeja Dudy, a 48,5 proc. dla Rafała Trzaskowskiego (dane sondażu IPSOS).

Wyniki wyborów prezydenckich. "To poprawia nam humor"

Dobry nastrój udzielił się Jakubowi Kuleszy, który oświadczył, iż on i koledzy z formacji będą rozliczać Andrzeja Dudę z realizacji obietnic, które nawiązywały do programu Krzysztofa Bosaka.

Kandydat Konfederacji odniósł się do zwycięskiego wyniku Andrzeja Dudy. - Gdyby w PiS-ie ktoś miał głowę na karku, to by się cieszył. Wynik wyborczy pokazał, że mają nad sobą szklany sufit. Nie są już w stanie nawiązać kontaktu z młodym pokoleniem, które nie daje się urobić cepem topornej propagandy w TVP. Nie jest do przekupienia łapówką wyborczą, przez przyznanie takiego czy innego świadczenia społecznego - komentował polityk.