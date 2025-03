Pierwsza taka egzekucja od lat. Sigmon został rozstrzelany

– Jeśli nie wybrałby śmiertelnego zastrzyku lub plutonu egzekucyjnego, zostałby stracony na starożytnym krześle elektrycznym Karoliny Południowej, które dosłownie by go spaliło i ugotowało żywcem. Ale alternatywa jest równie potworna – powiedział Gerald Bo King. – Gdyby wybrał śmiertelny zastrzyk, ryzykowałby przedłużoną i bolesną śmierć, jakiej doświadczyło trzech mężczyzn straconych w Karolinie Południowej od września – dodał King.

– Jedyne, co mu pozostało, to pluton egzekucyjny. Brad nie ma złudzeń co do tego, co oznacza dla jego ciała bycie rozstrzelanym. Nie chce sprawiać bólu swojej rodzinie, świadkom ani zespołowi egzekucyjnemu. Ale biorąc pod uwagę niepotrzebną i nieetyczną tajemniczość stanu Karolina Południowa, Brad dokonuje najlepszego możliwego wyboru – podkreślił King.