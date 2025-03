Ukraińcy ufają Zełenskiemu? Zmiana po kłótni z Trumpem

"Na początku lutego, przed zaostrzeniem relacji Ukrainy z USA, 57 proc. Ukraińców ufało prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, a 37 proc. nie ufało. (...) W okresie od 14 lutego do 4 marca poziom zaufania do Zełenskiego wzrósł do 68 proc., a odsetek obywateli kraju, którzy mu nie ufają, spadł do 29 proc." - poinformowano w komunikacie prasowym Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, opublikowanym po przeprowadzeniu badania opinii publicznej.