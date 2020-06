Wybory prezydenckie 2020. Zaczął się wyścig o przejęcie sympatyków Krzysztofa Bosaka

- Walczę o wejście do drugiej tury. Tworzę realną alternatywę dla Polaków. Rozmawiałem z Jackiem i odciął się od traktowania jego słów, jako wskazania, kto jest mniejszym złem w przypadku drugiej tury bez mojego udziału. Konfederacja nie zamierza wchodzić w rozgrywki PiS-PO, ale przedstawia alternatywę dla jałowego sporu tych partii - mówi WP Krzysztof Bosak.

Ostatnie sondaże dają Krzysztofowi Bosakowi od 6-7 procent poparcia, co w nadchodzących wyborach może przełożyć się 500-800 tys. głosów. Dodajmy, że w poprzednich wyborach Duda wygrał starcie z Bronisławem Komorowskim z przewagą 500 tys. głosów.

Wybory 2020. Andrzej Duda puszcza oko do sympatyków Bosaka

Niewielu komentatorów zauważyło, że Karta Rodziny Andrzeja Dudy, to właściwie kopia Karty Polskiej Rodziny, którą Konfederacja stworzyła przed wyborami do Europarlamentu w marcu 2019 roku. Prezydent dopisał jedynie punkty o utrzymaniu programów socjalnych.

Podkreśla, że Rafał Trzaskowski nie ma niczego do zaoferowania sympatykom Konfederacji. Gdyby na przykład skrytykował "pisowski socjal z 500 plus", codziennie obrywałby za to w "Wiadomościach" TVP. - Nie przeceniałbym wpływu takich deklaracji jak posła Jacka Wilka, bo młodzi sympatycy Konferencji, wcale muszą automatycznie poprzeć wskazanego kandydata - dodaje politolog.