Wybory prezydenckie 2020. Wymiana ciosów między sztabami o adopcję dzieci

Wszystko zaczęło się od weekendowego wywiadu żony prezesa PSL. Paulina Kosiniak-Kamysz wyznała, że nie wyklucza możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. - Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nigdy mi nikt takich pytań nie zadawał. Ale myślę, że jeśli takie pytania się pojawią, to w każdej kwestii trzeba ze sobą rozmawiać - stwierdziła.

Kilkanaście godzin później na stwierdzenie żony lidera Ludowców zareagowało Prawo i Sprawiedliwość. W porannych programach politycy partii Jarosława Kaczyńskiego kilkukrotnie odnosili się do wypowiedzi Pauliny Kosiniak-Kamysz. - Pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz, bojąc się sam wypowiadać takie właśnie stwierdzenia, plany na przyszłość, to wysyła swoją żonę (...). Czyżby teraz tęczowa koalicja wróciła? Tym razem ustami pani Pauliny Kosiniak-Kamysz - oznajmił Krzysztof Sobolewski (przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS).

Sztab Władysława Kosiniaka-Kamysza dopiero we wczesnych godzinach popołudniowych postanowił odpowiedzieć przedstawicielom partii rządzącej. - Zdanie Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie adopcji dzieci przez pary homoseksualne jest znane od dawna. Jest przeciwny - mówiła rzeczniczka kampanii prezesa PSL. - Polacy powinno znać poglądy kandydatów, dlatego stańcie do debaty. Kosiniak-Kamysz jest do tej debaty gotowy. Chcielibyśmy się też dowiedzieć czy Duda podpisze pakt dla zdrowia - dodała Małgorzata Sobkowiak.